200 человек съездили за неделю к Ржевскому мемориалу в Тверской области на новом автобусе

Такие автобусы ходят к мемориалу. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области 200 человек съездили за неделю к Ржевскому мемориалу на новом автобусе №555, который запустили 12 декабря.

Количество пассажиров подсчитали в "Транспорте Верхневолжья". Протяжённость маршрута «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату» составляет 130 километров. Автобус идет в одну сторону около 2 часов 50 минут.

Напомним, машина отправляется дважды в день в одну и другую сторону: из Твери в 8:10 и 15:10, из Ржева – в 11:50 и 18:50. Таким образом, на прогулку и осмотр мемориала у путешественников есть 50 минут. Цена поездки - 346 рублей.