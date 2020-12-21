На водоемах Тверской области с начала года погибли 30 человек

МЧС напоминает об опасности выхода на лед Фото: ГУ МЧС России по Тверской области (скрин видео)

В Тверской области продолжается усиленная профилактическая работа с жителями. Гражданам напоминают основные правила безопасности на воде в зимний период.

К сожалению, несмотря на все предупреждения, трагических случаев избежать не удается.

- С начала года на водоемах Тверской области погибли 30 человек, четверо - с начала сезона ледостава, - озвучил статистику начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тверской области Станислав Дмитриев. - Только за минувшие выходные четыре случая произошло в Осташкове, один человек погиб, семь пострадали.

Особые рекомендации МЧС дает любителям зимней рыбалки. Несколько рыбаков уже трагически погибли на водоемах Тверской области, провалившись под лед. Еще двое мужчин в начале декабря задохнулись угарным газом, решив переночевать в палатке на Харловских заливах в Конаковском районе.

Спасатели напоминают гражданам, что безопасной толщиной льда для пребывания на нем человека является не менее 10-12 сантиметров, для массового выхода людей – не менее 25 см. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости, отпускать детей на лед без присмотра.