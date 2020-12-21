Правнук ограбил прабабушку на 120 тысяч рублей

В Тверской области возбудили уголовное дело – правнук таскал деньги у прабабушки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратилась 83-летняя жительница Вышневолоцкого района по поводу того, что у неё стали пропадать денежные накопления. Кто-то подменил настоящие деньги на «сувенирные деньги». Выяснилось, что этим занимался ее родной правнук.

19-летний молодой человек живёт вместе с пенсионеркой. Он рассказал, что, пока прабабушки не было дома, он брал реальные деньги и клал на их место билеты «Банка приколов».

Юноша выманил таким образом 120 тысяч рублей. Часть денег он планировал потратить на личный автомобиль и таксовать, а другую часть спустить на собственные нужды.

Родственники родственниками, но возбуждено уголовное дело. Наказание за подобное деяние может составить пять лет тюрьмы.