К единому диспетчерскому центру в Твери подключили еще несколько районных подстанций скорой помощи

Недавно автопарки районных станций скорой помощи пополнили новые машины. Фото: ПТО

В Тверской области идет второй этап работы по централизации службы скорой помощи. Вопрос обсуждался на совещании, которое в областном правительстве провел губернатор Игорь Руденя.

На первом этапе к единому диспетчерскому центру в Тверской станции скорой помощи присоединены Ржевская и Вышневолоцкая.

На втором - подстанции в Торжке, Кимрах и Конакове.

Таким образом, в едином диспетчерском центре на сегодняшний день обрабатывают вызовы скорых из Твери, Калининского района, Ржева, Вышнего Волочка, Торжка, Кимр, Конакова.

- С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на едином информационном ресурсе. Задача - чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время, - отметил на совещании Игорь Руденя.

Для улучшения работы скорой помощи в регионе также обновляется парк автомобилей. В этом году его пополнили 43 новых мини-автобуса. На совещании также рассмотрен ход капремонта Ржевской станции скорой медицинской помощи. Отремонтировать его поручил губернатор.

Там установили новые окна и двери, обновляют кровлю, ремонтируют фасад, меняют сети коммуникаций, ведут внутренние отделочные работы.