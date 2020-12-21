По решению суда Редкинский завод приостановил работу в Тверской области

Редкинский завод в Тверской области приостановил работу на 30 дней по решению суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контролирующее ведомство проводило проверку со 2 по 30 ноября. Все протоколы были переданы в судебную инстанцию. По решению Конаковского районного суда завод приостановил работу на месяц.

Сотрудники Ростехнадзора обнаружили, что в цеху нет аварийной вентиляции, а там, где установлена аварийная вентиляции, она не включается автоматически. Также выяснилось, что не везде воздуховоды систем вентиляции находятся в целостности и сохранности, что не исключает поступления в проточную вентиляцию воздуха, содержащего пары взрывоопасных газов.

Такие нарушения угрожают жизни и здоровью работников, а также окружающей среде. Могло возникнуть ЧП техногенного характера.

2 декабря протоколы проверки поступили в Конаковский суд. 21 декабря юридическая инстанция постановила – предприятие должно прекратить работу на 30 дней.