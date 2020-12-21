Жители Тверской области начали получать новогодние 5000 рублей на детей

Выплаты получат более 99 400 детей в возрасте до 8лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области более 99400 детей в возрасте до 8 лет получат единовременные федеральные выплаты в размере 5000 рублей. Мера поддержки была озвучена на итоговой пресс-конференции президента 17 декабря 2020 года.

21 декабря выплаты начали поступать на счета граждан. Отметим, что родителям, уже подававшим в 2020 году заявления на предоставление федеральных выплат, 5000 рублей будут перечислены автоматически. Семьям, где дети родились после 1 июля 2020 года, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на выплату.

- Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – отметил губернатор Игорь Руденя.