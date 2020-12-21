В Твери 20-летний вандал обстрелял остановку

На злоумышленника завели уголовное дело Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился сотрудник организации, обслуживающей остановки общественного транспорта. Мужчина рассказал, что на остановке на площади Гагарина выбиты стекла.

На место происшествия приехала полиция. По камерам видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого.

Выяснилось, что 20-летний местный житель, желая похвастаться перед друзьями, обстрелял стеклянные створки остановки из страйкбольного пистолета.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".