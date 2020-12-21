Жительница Твери задержана за распространение наркотиков

Подозреваемую в сбыте наркотиков задержали на улице в Твери Фото: архив "КП"

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц Твери задержана по подозрению в сбыте наркотиков 35-летняя местная жительница.

При личном досмотре у нее нашли свертки с порошкообразным веществом. По месту жительства фигурантки прошел обыск, было изъято еще шесть свёртков с веществом внутри, электронные весы и бумажный свёрток с веществом растительного происхождения.

Установлено, что сбывать вещества женщина собиралась в Твери. Злоумышленница задержана. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.