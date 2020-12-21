Бывший работник попался на краже из магазина в Твери

Злоумышленника задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 31-летний директор магазина автомобильных запчастей, расположенного в Твери. Мужчина рассказал, что неизвестные взломали пластиковое окно, проникли в магазин и похитили из кассы выручку в сумме 38 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники полиции опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В ходе розыска был задержан 22-летний бывший работник магазина. В полиции подозреваемый сознался в содеянном. Ранее тверичанин попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.