Школьникам Твери напоминают о безопасности во время каникул

Госавтоинспекторы напоминают школьникам о безопасности на каникулах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул с 21 по 27 декабря в Твери проходит профилактическое мероприятие для детей "Внимание- каникулы!".

Городская Госавтоинспекция напоминает детям и взрослым основные правила безопасного поведения на дороге.

В школах и детских садах проходят тематические занятия, конкурсы и акции. Ребята повторяют основные меры безопасности для пешеходов и пассажиров, а также безопасные маршруты передвижения к местам, где установлены горки и новогодние елки.

Родителям-водителям сотрудники Госавтоинспекции напоминают правила перевозки маленьких пассажиров и контролируют соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов.