Тверской минздрав опубликовал список заболеваний, при которых необходимо перейти на «удаленку»

Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, чтобы к ним не постучался "коронавирусный" доктор... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Тверской области опубликовал список заболеваний, при наличии которых людям необходимо беречь себя и оставаться дома. Напомним, что ранее в постановление губернатора об ограничениях в связи с коронавирусом были внесены очередные изменения.

В частности, работодателям рекомендовано с 21 декабря перевести на «удаленку» (дистанционный режим работы) сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Такая мера введена в регионе в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача РФ.

В список областного минздрава вошли заболевания, при которых нарушается иммунитет, болезни эндокринной системы, органов дыхания, костномышечной системы и соединительной ткани (ревматология), системы кровообращения и другие. Также ограничения касаются будущих мам с осложнениями при беременности, пациентов с новообразованиями и тех, кому проведена трансплантация органов.

Полный список заболеваний можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Добавим, что в нашем регионе не закрывают кафе, рестораны и другие объекты общепита. При этом дополнены условия их работы. Помимо измерения температуры посетителей, обязательной дезинфекции столов, соблюдения социальной дистанции, теперь необходимо установить в залах обеззараживатели воздуха, а также, если у граждан нет масок, выдавать их на входе.

В Верхневолжье в связи с пандемией коронавируса действует ряд ограничений.

Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кальянных.

Жители и гости региона обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в любом общественном транспорте. Эти же требования касаются и водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Масочный режим действует в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные или культурные, разрешено проводить при количестве участников не больше 500 человек. Зрительские места заполняются не более чем наполовину, рассадка - через одно посадочное место.

Такие же требования действуют в кинотеатрах, театрах, цирке, концертных залах, развлекательных центрах, компьютерных клубах, детских игровых комнатах.