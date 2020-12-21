В Твери из проруби вытащили собаку Чубаку и молодого парня

Волонтеры ищут дом для собаки Чубаки Фото: vk.com/tverhelpanimals

Инцидент произошел на Волге в Твери, а районе Речного вокзала. Историю чудесного спасения рассказалаи волонтеры "Инициативной группы по защите животных. Тверь" в соцсети 21 декабря.

Вечером прохожие заметили в реке пса. Животное барахталось в воде и уже выбилось из сил. На помощь собаке кинулся молодой человек, но сам угодил полынью.

На помощь уже двум тонущим бросился тренер паруснои школы Иван Абросов. Мужчина был неподалеку. Он дополз до полыньи и с помощью веревки достал из воды мальчика и пса.

Пострадавших отогрели, а собаку, которой волонтеры дали кличку Чубака, отвезли в клинику и оставили под наблюдением ветеринаров.

Выяснилось, что хозяева пса умерли, и он остался на улице. Бим, на самом деле так зовут собаку, ласковыи , небольшои , добродушныи пе с. Волонтеры ищут ему новый дом. Информацию можно получить у куратора Николая Морозова по тел: 8(920)191-27-72 или 8(920)692-93-18.