234 новых случая коронавируса подтверждено в Тверской области 21 декабря

В Тверской области выявлено 234 новых случая заболевания Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 21 декабря 2020 года, 234 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19 902 случая заражения COVID-19.

Выздоровели на 21 декабря 14407 человек (+102 за сутки).

Изолированы 5063 человек (+132за сутки), умерли 432 человек (0 за сутки).

Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 21 декабря выявлено 6430случаев ковида, за последние сутки - 91 случай.

Также в лидерах:

Конаковский район 1404 (+28)

Ржев 1323 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 1207 (+10)

Торжок 995 (+16)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 414 402 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2012.