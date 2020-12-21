Жительница Тверской области отправится в колонию за хранение наркотиков

Жительница Тверской области осуждена за хранение наркотиков Фото: Анна КОЛПАКОВА

Перед судом предстала 37-летняя жительница города Кимры. Через Интернет женщина приобрела наркотическое вещество массой 0,53 г, которое хранила для личного потребления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъят сверток с запрещенным веществом.

Суд признал ранее судимую женщину виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.