Жителя Тверской области лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости

Прокурор потребовал лишить мужчину водительских прав Фото: архив "КП"

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что местный житель, имея медицинские противопоказания, получил в 2014 году водительское удостоверение с категориями "В, В1" сроком действия до сентября 2024 года.

С 2005 мужчина страдает алкогольной зависимостью, что препятствует безопасному управлению и является основанием прекращения соответствующего права.

Через суд прокурор потребовал лишить мужчину водительских прав и обязать его сдать водительское удостоверение в УГИБДД России по Тверской области.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.