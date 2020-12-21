Суд запретил сайты с инструкциями по изготовлению взрывчатки в Тверской области

Суд признал информацию запрещенной Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены страницы с видеороликами о способах изготовления взрывных устройств.

Данная информация запрещена к распространению на территории Российской Федерации.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием признать информацию, размещенную на интернет-ресурсах, запрещенной, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.