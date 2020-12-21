В Тверь приехал Дед Мороз и зажег огни на елках

Дед Мороз зажег огни на новогодних елках Фото: администрация Твери

20 декабря в Тверь приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Долго главный волшебник страны в областном центре не задержался, из-за пандемии встречали его скромно, без традиционного общегородского праздника в городском саду.

Путешествовал Дед Мороз не в санях, а на машине, прокатился по площадям и зажег огни на новогодних елках, забрал традиционную почту и поздравил жителей с наступающим Новым 2021 годом.

Волшебнику провели небольшую обзорную экскурсию по Твери. Дед Мороз заглянул в парк Победы, прогулялся по набережной Афанасия Никитина и площади Ленина, где охотно сфотографировался с горожанами.