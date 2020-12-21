Над Тверью летали «транспортники» Ан-22

В Твери прошли учебные полеты самолетов Ан-22 «Антей». Фото: airmuseum.ru.

В Твери на базе военно-транспортной авиации, как сообщают в пресс-службе Министерства обороны России, прошли тренировочные полеты на транспортных самолетах Ан-22 «Антей». Летали в сложных метеорологических условиях. С поставленными задачами справились.

Летчики отрабатывали взлет, посадку, а также действия во время отказа одного двигателя или захода на второй круг во время посадки. Действия во время штатных и нештатных ситуаций.

Как указано в пресс-релизе на сайте Минобороны, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Такие учебные полеты проходят регулярно.