Доцент тверского медуниверситета, врач-невролог Любовь Слезкина скончалась в Твери

Любовь Алексеевна Слезкина. Фото: tvgmu.ru

Скончалась доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского медуниверситета Любовь Слезкина. Сообщение о смерти Любови Алексеевны опубликовано на сайте вуза. О причине смерти не говорится. Любови Слезкиной было 70 лет.

Медицине Любовь Слезкина посвятила 38 лет. Начала путь в профессии на кафедре нервных болезней. Она не просто работала - жила жизнью родного вуза, оставаясь преданной выбранному пути, говорят в медуниверситете.

Коллеги называют Любовь Алексеевну человеком тонкого ума, высочайшим профессионалом, всегда верным своим принципам и следующим чувству справедливости.

Любовь Алексеевна скончалась 17 декабря. Прощание состоится в понедельник, 21 декабря, в 12:00 у морга городской больницы №7 (Петербургское шоссе, 76 корп. 6).

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и коллегам Любови Слезкиной.