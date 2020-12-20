Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла серебро Кубка Мира в Германии

За Наталью болеем всегда! Фото: Александр ГРОМОВ.

В немецком Дрездене сегодня, 20 декабря, завершился командный спринт Кубка мира по лыжному спорту. Сборная России в составе Натальи Непряевой и Юлии Ступак взяла серебро.

Забег прошел непросто для наших лыжниц. Юля Ступак столкнулась с немкой и упала, потеряв время, сообщает спортивный портал Чемпионат.com. Усилием воли наши спортсменки наверстали упущенное и вышли на лидерские позиции.

На финишной прямой развернулась жаркая борьба между Непряевой и швейцаркой Надин Фендрих. Наталья уступила совсем немного - каких-то три десятых доли секунды.

Итог - наши девушки на второй позиции, швейцарки первые. Третье место досталось Словении.