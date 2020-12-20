В Тверской области девушка украла велосипед у приятеля и продала его другому знакомому

Против похитительницы велосипеда возбуждено уголовное дело по статье "Кража" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На весьма непродуманное преступление решилась ранее судимая 19-летняя жительница Ржева Тверской области. Девушка украла велосипед у знакомого мужчины и продала его другому своему знакомому. Причем, недорого - всего за 2000 рублей.

Потерпевший, заявивший о пропаже велосипеда в полицию, сообщил, что как всегда оставил транспорт на крыльце своего дома, после чего отправился к другу, у которого планировал заночевать.

В это время злоумышленница как раз шла в гости к потерпевшему. Как сама она сообщила - на разговор о ком-то из их общих знакомых. Увидев безнадзорный велосипед, планы она поменяла. Угнала железного коня и тут же "толкнула" его еще одному знакомцу, который не знал, кому на самом деле принадлежит велосипед.

Оперативникам не составило труда разобраться в этом преступлении.

- Злоумышленница была задержана и допрошена. Девушка раскаялась в содеянном, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Велосипед вернулся к хозяину, а против похитительницы возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч.2 ст. 158 УК РФ).