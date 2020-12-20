Интернет пришел в восторг от фото котиков, гуляющих по льду озера Сиг в Тверской области

Зимняя прогулка по озеру Сиг котам понравилась. Фото: Дмитрий Шубин.

От чьих фото интернет-публика неизменно приходит в восторг? Думаете, это топ-модели, популярные артисты или кинозвезды? Нет! Всем им ох как далеко до усатых-полосатых наших друзей - котов. Этот факт подтвердился в очередной раз: фотографии котофеев, гуляющих по глади льда на озере Сиг в Тверской области, набирают лайки и восхищенные комментарии.

Забавные снимки опубликовала в группе FB «Общество любителей птиц и гусениц» подписчица Ольга Кукина, сообщившая, что автор фото – ее знакомый, Дмитрий Шубин. Веселая бригада котов гуляет по безупречно гладкому льду озера. На одно фото все не вошли. Если присмотреться, да посчитать , котов в этой компании штук восемь-девять, не меньше! Масти разной – есть серые и рыжие, черно-белые и даже трехцветка.

Оказалось, хвостатые вышли на лед не случайно - увязались за хозяином и автором фото.

- Да, это мы по озеру Сиг гуляем, - рассказал "КП"-Тверь" Дмитрий Шубин. - Коты наши. Они хвостом за хозяином ходят - вот и увязались за мной, когда я решил пойти лед проверить. Снимки на скорую руку делал. Здорово, что они людям понравились.

Дмитрий также поведал, что на фото - лишь малая часть его питомцев. Всего их пятьдесят. Живут в отличных условиях при базе отдыха. Сыты, обласканы и стерилизованы. Сначала Дмитрий завел всего несколько котов - чтобы мышей ловили, да глаз радовали. А потом, как в мультфильме про Винни-Пуха "еще немного, и еще немного". Теперь при базе живет и харчуется полсотни мурлык.

В комментариях к фото подписчики шутят: «По воде аки посуху!», «Рэкетиры вышли рыбаков проведать!», «КОТаются на КОТке». Критиков не нашлось, таких привычных интернет-споров не случилось. Это же не политика, и не коронавирус. Котиков любят все.

Котики на озере Сиг. Фото: Дмитрий Шубин.

Котики на озере Сиг. Фото: Дмитрий Шубин.

Котики на озере Сиг. Фото: Дмитрий Шубин.

Котики на озере Сиг. Фото: Дмитрий Шубин.