Три человека пострадали в ДТП в Тверской области, водитель сбежал с места аварии

Удар был сильный. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в Ржеве Тверской области на улице Спасской, у дома №35. Японский кроссовер "Mazda CX-5" врезался в "Skoda Octavia". Отличились в это аварии оба водителя: один сбежал, а второй оказался пьян.

Виновник ДТП, водитель "Мазды", дожидаться приезда ГИБДД не стал и место происшествия покинул. Его личность устанавливается. У 46-летнего водителя "Шкоды" дорожные полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Все пострадавшие - пассажиры "Шкоды". Их госпитализировали в Ржевскую ЦРБ. По информации региональной Госавтоинспекции, жизням их состояние не угрожает.

Напоминаем всем о необходимости садиться за руль только в трезвом состоянии и быть предельно внимательными на дорогах. В Тверской области сохраняется вероятность тумана и плохой видимости.