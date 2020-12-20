100 лет отпраздновала ветеран Великой Отечественной Анастасия Денисенко в Твери

Анастасия Ивановна Денисенко принимает поздравления. Фото: ПТО

Жительница Твери Анастасия Ивановна Денисенко отпраздновала 20 декабря свой сотый День рождения. Анастасия Ивановна - не просто солидный юбиляр, она - образец поколения мужества и трудового подвига.

До войны работала на текстильной фабрике на Пролетарке, в лаборатории. В страшные военные годы рыла окопы, здесь же, в Тверской области, в поселке Селижарово. После войны - вновь нелегкий труд, восстановление страны и ее хозяйства. Отдав свой опыт и силы работе на Тверском Полиграфкомбинате детской литературы, на пенсию Анастасия Денисенка ушла лишь в 77 лет.

С юбилеем Анастасию Ивановну сегодня поздравили не только любящие родные и близкие (а их у нее немало - трое детей, столько же внуков, два правнука и даже праправнучка). К поздравлениям присоединился губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что на долю этой удивительной женщины выпал нелегкий век, требовавший невероятного мужества и искренней преданности отчизне.

- Низкий поклон Вам за наше мирное небо, - поблагодарил Анастасию Денисенко губернатор.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Анастасии Ивановне крепчайшего здоровья!