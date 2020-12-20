В Твери открылись елочные базары: расскажем что почем

Вот такие высокие и пушистые красавицы продаются по 1300 рублей за штуку. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери 20 декабря открылись елочные базары. Купить приглянувшееся новогоднее деревце можно будет до 31 декабря, если, конечно, хоть что-то останется. Ведь елочки в этом году привезли - просто загляденье.

Корреспонденты "КП"-Тверь" прогулялись по одному из базаров, все рассмотрели и приценились. Скажем сразу, елочной инспекцией мы остались довольны. Товар - елочка к елочке. Даже жалко, что таких красоток срубили. Но зато они будут радовать нас в этот необычный Новый год, когда лучше бы побольше времени провести дома - наслаждаясь теплом, уютом и хвойным ароматом.

Итак, елку-малышку (в районе метра высотой) можно купить всего за 500-600 рублей. Деревца маленькие, но пушистые и симпатичные.

Высокая и статная зеленая красавица обойдется кошельку в 1300 целковых. Тоже высокие, но чуть менее пушистые елки предлагают по 1000 рублей за штуку.

Народу на елочных базарах, кстати, пока совсем не много: торговля только открылась.

Напомним, живые елки продают во всех районах Твери. Всего в городе работают 14 точек. Будем надеяться, что ваша елочка обязательно вас дождется.

Елки-малышки по 500-600 рублей. Фото: Ольга ТРОФИМОВА