Еще 236 человек заразились коронавирусом к 20 декабря в Тверской области

С начала эпидемии в Тверской области сделано 412 408 тестов на COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 20 декабря 2020 года, 236 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19668 случая заражения COVID-19.

Выздоровели на 20 декабря 14305 человек (+28 за сутки).

Изолированы 4931 человек (+208 за сутки), умерли 432 человек (0 за сутки).

Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 20 декабря выявлено 6339 случаев ковида, за последние сутки - 86 случаев. Также в лидерах:

Конаковский район 1376 (+1)

Ржев 1290 1311 (+21)

Вышневолоцкий городской округ 197 (+15)

Торжок 979(+10)

С начала эпидемии в Тверской области сделано 412 408 тестов на COVID-19, за последние проведено 2563 теста.

Напомним, в регионе расшили ограничительные меры: с 21 декабря людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания надлежит оставаться дома. Мера - рекомендательная. Людям из группы риска не запрещено ходить в магазин, посещать больницы, гулять или заниматься спортом на свежем воздухе.