Беглеца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Твери

Мужчина арестован и водворен в следственный изолятор. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери полиция поймала 33-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Злоумышленник, скрывшийся от правосудия, был объявлен в розыск Пролетарским судом Твери. Он обвинялся в серьезном преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.1 ст. 111 УК РФ).

Мужчина "бегал" от суда и изворачивался, как мог: не выходил на связь, постоянно менял телефонные сим-карты. Однако обмануть опытных оперативников фантазии у него не хватило.

Беглеца задержали полицейские из Управления МВД по городу Твери совместно с участковым уполномоченным. Мужчина арестован и водворен в следственный изолятор. Статья, по которой он обвиняется грозит ему реальным сроком - до восьми лет.