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Беглеца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Твери

Обвиняемый по серьезной статье "бегал" от суда, но обмануть оперативников не смог
Виктория ТУШКОВА
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Мужчина арестован и водворен в следственный изолятор.

Мужчина арестован и водворен в следственный изолятор.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери полиция поймала 33-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Злоумышленник, скрывшийся от правосудия, был объявлен в розыск Пролетарским судом Твери. Он обвинялся в серьезном преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.1 ст. 111 УК РФ).

Мужчина "бегал" от суда и изворачивался, как мог: не выходил на связь, постоянно менял телефонные сим-карты. Однако обмануть опытных оперативников фантазии у него не хватило.

Беглеца задержали полицейские из Управления МВД по городу Твери совместно с участковым уполномоченным. Мужчина арестован и водворен в следственный изолятор. Статья, по которой он обвиняется грозит ему реальным сроком - до восьми лет.

Криминал