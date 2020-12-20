В Ботаническом саду Твери созрели "гламурные бананы"

Вот он - гламурный Бархатный банан! Фото: Юрий НАУМЦЕВ

Банановая республика в Твери: в Ботаническом саду госуниверситета созрели бананы! Причем весьма необычные, можно сказать - гламурные.

Гламурным бананом растение, величаемое на латыни Musa velutina, назвали за необыкновенный цвет. Плоды этого бананового дерева наряжены в ярко-розовую кожуру, покрытую маленькой бархатной "щетинкой". По этой причине Musa velutina еще называют Бархатным бананом.

Теплолюбивые растения работники сада выращивают "Зеленой оранжерее". Даже наши зимы представителям тропической флоры там не страшны. Вот и бархатный банан заплодоносил зимой. Его плоды полностью созрели.

- Кожура на розовых бананчиках лопнула, а у Банана бархатного (Musa velutina) это и есть приглашение к дегустации! - рассказывает ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Экземпляр Бархатного банана, который так хорошо прижился в Твери, нашему ботаническому саду подарил Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".