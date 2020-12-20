11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Твери

Погодные условия сегодня способствуют дорожной аварийности, будьте внимательны. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

11-летний мальчик получил травмы в аварии с двумя авто на Петербургском шоссе в Твери в районе площади Конституции. ДТП произошло 18 декабря, субботним вечером.

На дороге, практически напротив установленной на площади новогодней елки, столкнулись два автомобиля "Renault". Пострадал в ДТП маленький пассажир "Renault Symbol", 11-летний мальчик.

Ребенка с различными травмами доставили в Детскую областную больницу. По информации региональной Госавтоинспекции, угрозы жизни мальчика нет. Госавтоинспекторы также сообщают, что оба водителя были трезвы.

Напомним, на субботний вечер и воскресное утро МЧС и синоптики прогнозировали сильный туман на дорогах региона. Будьте внимательны и осторожны.