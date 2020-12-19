МЧС предупреждает о сильном тумане в Тверской области

Всем водителям рекомендовано соблюдать крайнюю осторожность. Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Региональный главк МЧС предупреждает: вечером 19 декабря, а также ночью и утром 20 декабря Тверская область будет окутана туманом.

Видимость на некоторых дорогах всего 300 метров. Там, где туман будет менее густым, видимость не превысит восьмисот метров.

Всем водителям рекомендовано соблюдать крайнюю осторожность и ни в коем случае не нарушать скоростной режим. Ситуация плохой видимости может быть усугублена тем, что дороги станут скользкими. Это вполне возможно в нынешних погодных условиях, когда температура часто переходит нулевую отметку - туда и обратно.