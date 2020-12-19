Новые ограничения в связи с коронавирусом введены в Тверской области

Пенсионерам старше 65 лет рекомендовано по возможности не покидать жилище в праздники, но гулять - можно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В постановление губернатора Игоря Рудени об ограничениях в связи с коронавирусом внесены очередные изменения: жителям Тверской области старше 65 лет необходимо оставаться дома.

С 21 декабря 2020 года признается необходимым оставаться дома пожилым (старше 65 лет) людям, а также тем, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Перечень данных заболеваний позже опубликует Минздрав региона.

Эти меры приняты в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача РФ. Цель - профилактика распространения коронавируса среди наименее защищенных перед инфекцией людей. Учитывая, что впереди Новый год и Рождество, люди будут гораздо больше общаться друг с другом, и опасность передачи вируса возрастет.

Отметим, что данные рекомендации не запрещают пожилым людям и тем, кто имеет "хронику", выходить из дома. Им можно ходить в магазин, выносить мусор в уличный контейнер, гулять, в том числе - выгуливать домашних животных, заниматься физкультурой на улице. Безусловно, выходить из дома можно для обращения за медицинской помощью или если на праздники человеку потребуется вернуться в другой регион, где он живет.

Добавим, что на настоящий момент, равно как и на период приближающихся праздников, в Тверской области не ограничена работа общепита в ночное время. Но к кафе и ресторанам предъявляются определенные требования: посетителям должны измерять температуру, столы в обязательном порядке дезинфицируются, людей рассаживают с соблюдением дистанции. В помещении также должны работать рециркуляторы, обеззараживающие воздух.