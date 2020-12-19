Молодую женщину сбила машина на пешеходном переходе в Твери

Женщина получила травмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На улице Склизкова у дома № 25 (строение 2) кроссовер "Hyundai Santa Fe" сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой "зебре". ДТП произошло вчера, 18 декабря.

По информации областной Госавтоинспекции, 28-летняя женщина получила травмы: ушиб плеча и бедра. Сообщается, что водитель, сбивший ее, был трезв.

Напоминаем пешеходам, что дорогу стоит переходить только удостоверившись в собственной безопасности. К сожалению, нередки случаи, когда водители не пропускают пешеходов. Водителям же стоит соблюдать правила дорожного движения, помнить, что автомобиль - средство повышенной опасности, и быть крайне осторожными на дорогах. Особенно зимой, в плохой видимости и неблагоприятных дорожных условиях.