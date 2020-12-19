Наркомана, уснувшего в машине на трассе, задержали полицейские в Тверской области

Задержанный заключен под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Случается, что преступления удается пресечь благодаря неравнодушным людям, так вышло и на этот раз. В полицию обратился человек, рассказавший о машине, которая очень долго стоит на обочине трассы М-10 в Конаковском районе.

Прибывший на место экипаж обнаружил в машине молодого человека 26 лет. Он спал. Растолкав его, полицейские предположили что мужчина "под веществами": вел он себя очень неадекватно. На вопросы полиции о наркотиках отнекивался.

На место вызвали понятых и произвели личный досмотр предполагаемого наркомана. Поиски увенчались успехом: у мужчины нашли сверток с каким-то порошком массой 102,33 грамма.

Эксперты-криминалисты подтвердили - это наркотик, синтетический каннабиоид. Такие наркотики еще называют "дизайнерскими". Однако приверженность к подобным "дизайнерским веществам" - преступна. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение, приобретение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств" (ч.2 статьи 228 УК РФ).

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.