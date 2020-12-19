Встречаем Новый год безопасно, но весело: В Твери начал работу новогодний портал

В Твери заработал городской новогодний портал. Графика: tver.cool/2021

Такого Нового года мы на своем веку еще не видели – чтобы всем по домам сидеть. Но это же не значит, что веселье отменяется? С правильным настроением нам помогут: в Твери заработал городской новогодний портал.

Там – музыка для новогодней вечеринки и множество видеороликов. Узнайте, где находятся ящики «Почты Деда Мороза», как встретить Новый год безопасно и весело, какие книги можно почитать для создания волшебного новогоднего настроения.

Красивая упаковка для вашего новогоднего подарка – половина его успеха. Тверские дизайнеры делятся своими умениями: рассказывают, как упаковать подарки, украсить дом или сделать симпатичные елочные игрушки.

Кое-что припасено для кулинаров: на портале выложены видео-рецепты от шефа. Изысканные десерты, запеченная рыба, легкие закуски.

Не обошлось и без современных интернет-трендов. Все на новогодний челлендж! Название ему - «Стишок для дедушки Мороза». Участники должны включить видеокамеру, забраться на табурет (и никак иначе!) и рассказать стишок для новогоднего волшебника. Публикуем эту красоту в соцсети VK с хэштегом #СтишокДляДедушкиМороза2021. Лучшие попадут в эфир на все тот же портал.

Все это на новогоднем сайте Твери можно увидеть уже сегодня. А ближе к празднику, 28 декабря, там будет организованы трансляции концертов, вернисажей, выставок и шоу-программ для больших и маленьких. Модниц порадует новогодний фэшн-обзор, ребятам покажут сказку. Пытливые умы узнают, откуда есть пошла елочная игрушка, а меломаны насладятся звуками музыки.