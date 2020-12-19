В Твери уже девять дней ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Пропавшая Дарья Федорова. Фото: СУ СК по Тверской области

В Твери уже девятый день ищут семнадцатилетнюю Дарью Федорову, которая ушла из дома и не вернулась 10 декабря 2020 года. Следователям об исчезновении подростка стало известно только вчера, 18 декабря.

Дело в том, что девушка уже не единожды сбегала из дома. По сообщению пресс-службы СК по Тверской области, она находится на связи с родней, но домой возвращаться отказывается. Где и с кем девушка находится все эти дни, где ночует - родственникам неизвестно.

Следователи и сотрудники полиции, пообщавшись с родней пропавшей, начали поиски беглянки. Они просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Дарьи, срочно сообщить об этом.

- Всем, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба обратиться в СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69, - призывает пресс-служба правоохранительного ведомства.