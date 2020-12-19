Еще 237 человек заболели коронавирусом 19 декабря в Тверской области

С начала пандемии в регионе выявили 19432 случая заражения ковидом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 19 декабря, 237 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19432 случая заражения COVID-19.
Выздоровели на 19 декабря 14277 человек (+255 за сутки).
Изолированы 4723 человека (-21 за сутки), умерли 432 человек (+3 за сутки).
Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:
Тверь 6253 (+82)
Конаковский район 1375 (+7)
Ржев 1290 (+6)
Вышневолоцкий городской округ 1182 (+13)
Торжок 969 (+9)
За весь период эпидемии в Тверской области на коронавирус проведено 409845 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4883.
Графика: ПТО