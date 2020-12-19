Еще 237 человек заболели коронавирусом 19 декабря в Тверской области

С начала пандемии в регионе выявили 19432 случая заражения ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 19 декабря, 237 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19432 случая заражения COVID-19.

Выздоровели на 19 декабря 14277 человек (+255 за сутки).

Изолированы 4723 человека (-21 за сутки), умерли 432 человек (+3 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6253 (+82)

Конаковский район 1375 (+7)

Ржев 1290 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 1182 (+13)

Торжок 969 (+9)

За весь период эпидемии в Тверской области на коронавирус проведено 409845 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4883.