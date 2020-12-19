Кирилл Суслов из Тверской области зажег на шоу "Голос" и вышел в полуфинал

Выступление Кирилла. Фото: стоп-кадр с эфира "Первого канала", youtube /Голос / The Voice Russia

Очередная победа: 26-летний житель города Ржева Тверской области Кирилл Суслов в полуфинале шоу "Голос".

Четвертьфинал вокального шоу состоялся в эфире "Первого канала" 18 декабря. Напомним, Кирилл выступает в команде Полины Гагариной. Своим наставником молодой вокалист выбрал Полину "потому что джентльмен", так объяснил это сам Кирилл.

Неудивительно, что Кирилл прошел дальше. Его любит публика. Кроме того, для очередного этапа состязания он выбрал песню, идеально подходящую под его особенный, "элвисовский" тембр: известное мамбо "Sway" (большинство помнит эту песню в исполнении Дина Мартина).

Кирилл зажег. На сцене пылали огромные фейерверки - "свечки". Настроению помогла сексуальная подтанцовка. Некоторые комментаторы в интернете даже посчитали девушку-танцовщицу слишком "горячей". Полтина Гагарина как всегда смотрела на воспитанника сияющими глазами.

Всего в полуфинал вышли по два вокалиста от каждой команды (наставники этого сезона - Сергей Шнуров, Полина Гагарина и рэпер Баста). Кроме Кирилла от команды Гагариной место в полуфинале получила также Яна Габбасова.

Желаем земляку дальнейших побед! Читайте также интервью, которое взяла у Кирилла Суслова "КП"-Тверь".