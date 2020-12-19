Студент-медик из Твери стал призером международного конкурса

Своей музыкальной одаренностью будущий стоматолог удивляет публику не впервые. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Тверской студент-медик стал одним из победителей международного конкурса стран СНГ «В единстве мы сильны!». Конкурс проводился онлайн в рамках музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Студент Тверского государственного медицинского университета Владислав Литераторов занял второе место в номинации «Музыкально-литературное искусство». Владислав - будущий стоматолог. Его творческий талант - игра на фортепиано. И это далеко не первая победа одаренного студента.

В 2018 году в Ставрополе на XXVI Российской Студенческой весне Владислав стал лауреатом III степени в номинации «Инструментальное исполнение». В том же году талантливый юноша получил гран-при фестиваля «ШАНС» (конкурс студенческого творчества имени Люсии Петровской).

Как отмечают в региональном правительстве, в Тверской области обеспечена поддержка талантливой молодежи. В 2020-21 учебном году 110 молодых дарований станут получателями стипендий и премий губернатора Тверской области.