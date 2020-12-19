Нетрезвый водитель "Сузуки" собрал "паровозик" из трех машин в Тверской области

Серьезных травм в ДТП, к счастью, никто не получил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ржеве на улице Спасской поздним вечером 18 декабря произошло ДТП - водитель "Сузуки" собрал "паровозик" из трех машин.

Японский автомобиль врезался сзади в "Ладу Гранта", которая в свою очередь "поцеловала" впередиидущий "Шевроле". К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал, больше всего не повезло пассажиру "Гранты", у него ушиб лица.

По сообщению региональной Госавтоинспекции, у виновника ДТП, водителя "Сузуки", предподожительно, наличествовали признаки алкогольного опьянения.

Напомним также всем водителям о том, что дороги могут быть скользкими: температура воздуха в Тверской области после небольшой оттепели вернулась в минусовой диапазон.