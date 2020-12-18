Водителей начали проверять на трезвость в Тверской области

Водителей проверят на трезвость Фото: Алексей ФОКИН

В Тверской области водителей начали проверять на трезвость в рамках профилактического мероприятия "Контроль трезвости".

В период с 18 по 20 декабря на улицах областной столицы и районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

По статистике ведомства, на территории Тверской области за 11 месяцев 2020 года по вине пьяных водителей и отказавшихся от прохождения освидетельствования зарегистрировано 265 ДТП, в которых 46 человек погибли и 357 пострадали.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.