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Семь автомобилистов-должников остановили инспекторы на улицах Твери

Состоялся совместный рейд ГИБДД и судебных приставов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водителей проверяли по базе должников Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей проверяли по базе должников Фото: УГИБДД России по Тверской области

18 декабря на улицах Твери госвтоинспекторы и сотрудники службы судебных приставов по городу Твери провели совместный рейд в рамках акции "Узнай о своих долгах".

Полицейские и приставы-исполнители проверяли автомобилистов на наличие задолженностей по оплате административных штрафов, алиментов и других долговых обязательств. Водителей проверяли по мобильной базе должников. В ходе мероприятия выявлено семь автомобилистов-должников.

Госавтоинспекция напоминает о своевременной оплате штрафов и об административной ответственности за совершенные правонарушения.