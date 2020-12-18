В Твери мужчина два месяца воровал видеорегистраторы из автомобилей

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию Твери поступило порядка десяти заявлений от жителей областного центра. Граждане сообщали, что из их атомобилей похищены видеорегистраторы. Общая сумма ущерба составила порядка 60 тысяч рублей.

Полицейские осматривали места происшествий, просматривали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей. Подозреваемого задержали. Злоумышленником оказался 31-летний житель Москвы, ранее судимый за имущественные преступления и незаконное хранение наркотиков.

Мужчина пояснил, что женат на девушке из Твери. В город они приехали в гости к теще, но визит затянулся. Подозреваемый остался без работы и начал промышлять кражами. Вырученные с продажи регистраторов деньги он тратил на покупку наркотиков.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу. Ведется следствие.