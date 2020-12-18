Жителям Твери предлагают прочитать онлайн стихи для Деда Мороза

Жители Твери могут рассказать Деду Морозу стихи онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Твери сообщила, что в этом году в связи с пандемией основная развлекательная новогодняя программа пройдёт в онлайн-формате. Но это вовсе не значит, что веселья не будет.

Для жителей областного центра подготовили различные конкурсы, викторины, мастер-классы по изготовлению сувениров и украшений. Желающие даже смогут рассказать стишок Деду Морозу. Онлайн новогодний челлендж уже стартовал на специальном праздничном портале.

Участник должен встать на табурет, прочитать и записать на видео стишок для Деда Мороза. Опубликовать видео на своей странице во Вконтакте с хэштегом #СтишокДляДедушкиМороза2021.

Участники, набравшие самое большое количество лайков, получат призы.

Видео 10 лучших чтецов разместят на портале 28 декабря.