Сроки перекрытия улицы Рыбацкой продлили в Твери

Улицу откроют лишь весной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки перекрытия улицы Рыбацкой в Твери продлили до конца марта 2021 года. Напомним, на Рыбацкой закрыт для проезда и парковки участок от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка.

Документ о продлении сроков перекрытия улицы опубликован на сайте городской администрации (Распоряжение администрации Твери №390 от 18 декабря 2020 года).

Участок закрыт для проезда с 7 октября. Первоначально движение планировалось перекрыть до вечера 7 ноября 2020 года. Затем перекрытие продлили - с 8 ноября до 23:00 вечера 31 декабря.

Согласно новому распоряжению, движение по участку Рыбацкой (от Салтыкова-Щедрина до Татарского) откроют в 23:00 часов 31 марта 2021 года.