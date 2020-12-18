В Тверской области два участника Великой Отечественной войны получили ордена Почета

Губернатор и фронтовик Евгений Шелехов. Фото: ПТО

18 декабря губернатор Игорь Руденя приехал в Ржев и вручил ордена Почёта участникам Великой Отечественной войны Ивану Хвостенко и Евгению Шелехову. Они награждены в соответствии с Указом Президента России в честь 75-летия Великой Победы.

- Это очень почетная обязанность для меня, - сказал Игорь Руденя, передавая орден Почёта Ивану Хвостенко. - Мы учимся у Вас, равняемся на Вас.

Иван Алексеевич в годы Великой Отечественной войны защищал восточные рубежи нашей Родины, служил в Забайкальско-Амурском военном округе, закончил японскую войну на Байкале. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Губернатор и Иван Хвостенко. Фото: ПТО

В этом году Иван Хвостенко участвовал в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Был там и Евгений Шелехов.

Евгений Михайлович пошел в армию в 1943 году. Обучался военному делу в лесах севернее Витебска, недалеко от линии фронта. Затем был отправлен на передовую пулеметчиком, участвовал в освобождении Белоруссии, воевал в Японии, за проявленное мужество награжден боевыми орденами и медалями.

Напомним, что ранее - в октябре - губернатор также вручил ордена Почёта нескольким участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Твери.

Этой награде в 2020 году был удостоен и Почетный гражданин города Ржева, фронтовик Евгений Книга. Но вручить ее не успели, Евгений Степанович умер этой осенью. Он скончался в ночь на 1 октября.