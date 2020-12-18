В Тверской области дочь украла у матери 100 тысяч рублей

Женщина обналичила карту в ближайшем банкомате Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратилась 81-летняя жительница Нелидова. Женщина заявила, что с ее банковской карты, находящейся у нее дома, сняли крупную сумму денег.

Полицейские опросили пострадавшую, осмотрели место происшествия, нашли и изучили записи камер видеонаблюдения из ближайших банкоматов и вышли на след подозреваемой.

Оказалось, что деньги с карты в сумме 100 000 рублей сняла дочь потерпевшей. 47-летняя женщина узнала, что мать продала квартиру и часть денег передала внучке по линии сына. Злоумышленница взяла карту и обналичила ее. Часть суммы она передала своей дочери, остальное потратила.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.