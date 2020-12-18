Полпред Президента РФ приехал в Тверскую область и увидел проект станции «Ржевский мемориал»

От станции, когда ее построят, пустят автобус до Ржевского мемориала. Фото: ПТО

18 декабря в наш регион прибыл полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Вместе с губернатором Игорем Руденей он посетил Ржевский мемориал Советскому солдату. Полпред и глава региона возложили цветы к подножию грандиозного монумента в память о защитниках Отечества.

Игорь Руденя и Игорь Щеголев осмотрели территорию у мемориала, музейный павильон. А затем съездили в Ржевский филиал музея Победы в деревне Хорошево. Это, где бюст Сталина установлен.

Губернатор и полпред также побывали на предполагаемом месте строительства железнодорожной станции «Ржевский мемориал» недалеко от Хорошево.

- Президент поддержал инициативу жителей Тверской области. Уже в следующем году планируем начать реализацию проекта, – сообщил Игорь Руденя.

Планируется, что построить станцию должны в 2021 году. От нее до мемориала будет ходить автобус.

Также планируется реконструировать железную дорогу от станция Шаховская до станции Ржев. Это позволит сократить время поездки от Рижского вокзала Москвы.

СПРАВКА КП

Ржевский мемориал был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

Наш регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

1 ноября по поручению Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». 12 декабря был запущен также маршрут из Твери до мемориала и обратно.

Губернатор Игорь Руденя, полпред Президента РФ Игорь Щеголев, а также епископ Андриан, федеральный инспектор Игорь Жуков и глава Ржева Роман Крылов возложили цветы к подножию мемориала. фото: ПТО

Ржевский филиал музея Победы в деревне Хорошево, в народе известный как домик Сталина. Фото: ПТО