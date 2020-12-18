С 20 декабря в Твери заработают елочные базары

В Твери открываются елочные базары Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери с 20 декабря начнут работать елочные базары. Точки продаж, всего их - 14, будут организованы во всех районах города.

Центральный район:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину).

Московский район:

- ул. Орджоникидзе (сквер напротив д. 46);

- б-р. Гусева, у д. 14, корпус 3;

- б-р. Гусева, пересечение с улицей Можайского, у д. 58;

- пос. Химинститута, (площадка напротив д. 36);

- ул. Левитана, у д. 81.

Пролетарский район:

- пр-т Калинина, между д. 11 и д. 13 к. 1.

Заволжский район:

- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);

- б-р. Шмидта, у д. 38б;

- пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, у д. 17;

- пос. Литвинки, у д. 30а;

- ул. Горького, у д. 188;

- Петербургское ш., остановка "Вагонный завод";

- б-р. Молодежный, напротив д. 4.

Торговля будет осуществляться до 31 декабря включительно, с 8:00 до 21:00.

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