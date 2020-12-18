С 20 декабря в Твери заработают елочные базары

В Твери открываются елочные базары
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Твери с 20 декабря начнут работать елочные базары. Точки продаж, всего их - 14, будут организованы во всех районах города.
Центральный район:
- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину).
Московский район:
- ул. Орджоникидзе (сквер напротив д. 46);
- б-р. Гусева, у д. 14, корпус 3;
- б-р. Гусева, пересечение с улицей Можайского, у д. 58;
- пос. Химинститута, (площадка напротив д. 36);
- ул. Левитана, у д. 81.
Пролетарский район:
- пр-т Калинина, между д. 11 и д. 13 к. 1.
Заволжский район:
- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);
- б-р. Шмидта, у д. 38б;
- пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, у д. 17;
- пос. Литвинки, у д. 30а;
- ул. Горького, у д. 188;
- Петербургское ш., остановка "Вагонный завод";
- б-р. Молодежный, напротив д. 4.
Торговля будет осуществляться до 31 декабря включительно, с 8:00 до 21:00.
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