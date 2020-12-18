По факту гибели подростка следователи начали проверку в Тверской области

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователи начали проверку по факту гибели подростка в Нелидове.

Тело 12-летнего мальчика было найдено вечером, 17 декабря, на площади около стелы "Вечная память". На место происшествия выехали следователь и криминалист следственного управления СК, сотрудники полиции.

- Предварительно установлено, что на теле малолетнего видимых телесных повреждений не обнаружено. В ходе осмотра места происшествия найдены и изъяты предметы, в том числе пустой баллон из-под освежителя воздуха. По изъятым предметам назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.