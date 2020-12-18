В Тверской области 233 человека заболели коронавирусом 18 декабря

В регионе началась вакцинация жителей Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба за 18 декабря, 233 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19195 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 14022 человек (+264 за сутки).
Изолированы 4744 человек (-28 за сутки), умерли 429 человек (+3 за сутки).
Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:
Тверь 6171 (+66)
Конаковский район 1368 (+40)
Ржев 1284 (+17)
Вышневолоцкий городской округ 11569 (+11)
Торжок 960 (+10)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 404 962 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4524.
Графика: ПТО